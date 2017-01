Annie Brunelle

Le complexe hôtelier Espace 4 Saisons, situé près du mont Orford, a été agrandi et rénové à la suite d'un investissement de 12 M$.L'établissement possède maintenant 82 chambres et les investissements ont permis la création d'emplois.Pal + regroupe 6 compagnies qui emploient plus de 300 personnes en Estrie.