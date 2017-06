Les gens d'affaires de Gatineau ont eu, à leur tour, la chance de connaitre un peu plus de détails sur le plan de la capitale pour les 50 prochaines années, hier midi.

Le premier dirigeant de la CCN, Mark Kristmanson a présenté son plan 2017-2067 qu'il avait dévoilé il y a un mois devant les gens d'affaires d'Ottawa.

17 projets ont été retenus dont celui du développement du ruisseau de la Brasserie, l'amélioration d'un lien destiné au transport entre Ottawa et Gatineau et l'amélioration de l'accueil des visiteurs et des réseaux de sentiers du Parc de la Gatineau.

Selon le maire Pedneaud-Jobin, il faut que Gatineau s'approprie de cet outil de planification.