Robert Roy

Chargement du lecteur ...

Les partenaires impliqués dans le projet de piste multifonctionnelle entre Sherbrooke et Saint-Joseph-de-Coleraine tenteront d'en diminuer les coûts.Le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert Roy indique qu'une analyse approfondie des conclusions de l'étude sera effectuée.La Ville de Sherbrooke et les MRC du Haut-Saint-François et des Appalaches sont partenaires dans ce dossier.La piste multifonctionnelle qui s'étendrait sur 98 km pourrait être utilisée par les cyclistes et les randonneurs durant l'été et par les quadistes et motoneigistes en hiver.