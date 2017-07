Régis Labeaume

QUÉBEC - Nouvelle volte-face du maire de Québec, cette fois-ci dans le dossier de la piste cyclable sur la rue Dalhousie.

Après avoir indiqué pas plus tard que la semaine dernière que la piste cyclable était là pour rester, il souhaite désormais qu'elle retourne sur les quais du Vieux-Port.



Il compte en discuter avec l'administration portuaire, qui ne voulait plus de la piste, et qui a refilé le problème à la Ville...



C'est par mesure de sécurité que le Port aurait signifié à la Ville qu'elle ne voulait plus de la piste cyclable.