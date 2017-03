SAINT-GEORGES - À St-Georges de Beauce, un piéton lutte pour sa vie après avoir été victime d'un délit de fuite vers 13 heures sur la 127e rue.





L'automobiliste responsable de l'accident ne s'est pas immobilisé.



Grâce à la description du véhicule fournie par des témoins, il a été localisé quelques minutes plus tard à Ste-Aurélie.



Pris en chasse par les policiers, le conducteur a immobilisé son véhicule près d'un sentier de motoneige et il a pris la fuite à pied à travers bois.



Il a été rapidement rejoint.



Le jeune homme dans la vingtaine a été arrêté et il sera accusé de délit de fuite ayant causé des lésions.