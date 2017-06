Pierre Harvey met fin à son mandat avec la Ville de Sherbrooke

Pierre Harvey met fin à son mandat de consultant avec la Ville de Sherbrooke dans le dossier de l'aéroport. Il a acheminé une lettre au directeur général de la Ville, Yves Vermette et au comité exécutif pour expliquer sa décision.



Dans le document dont Cogeco Nouvelles a obtenu copie, Pierre Harvey dit reconnaître que son devoir de réserve aurait dû primer sur son opinion personnelle.



Il avait tenu la semaine dernière des propos envers les gens préoccupés par le déménagement du Costco au plateau St-Joseph, les traitant de tatas et de singes.



Monsieur Harvey avait aussi dû s'excuser en mai dernier pour des propos tenus envers des élus qui avaient voté contre son contrat.



Le comité exécutif fera une recommandation au conseil municipal lundi lors de la séance publique.



Rappelons que Pierre Harvey a aussi démissionné de son poste d'administrateur à la Chambre de commerce de Sherbrooke plus tôt cette semaine.