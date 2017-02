Steeve Cloutier

Chargement du lecteur ...

À Magog, un citoyen a décidé de lancer une pétition afin de soutenir le projet Divertigo à la Plage des Cantons.Jusqu'à maintenant, il a amassé plus de 250 signatures.Par ailleurs, une pétition de 150 noms opposés au projet a été déposée lundi au conseil municipal.Rappelons que Divertigo comprendrait deux mégas modules de jeux pour adultes et enfants avec des jeux de cordes, de l'escalade, des tyroliennes et un simulateur de chute libre.