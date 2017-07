Kathleen Gagnon

Chargement du lecteur ...

L'Université de Sherbrooke recherche des pères anxieux en période de post-partum, qui sont âgés entre 18 et 65 ans, pour une recherche.Kathleen Gagnon, l'auteure de la recherche, étudiante au doctorat en psychologie, recherche des hommes qui ont eu un enfant au cours des deux dernières années et qui ont vu leur anxiété augmenter.L'objectif de l'étude est de regarder comment ça se présente chez les pères et comment on peut les aider puisque les impacts peuvent être très grands.