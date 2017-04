Ouvert ou fermé ?

QUÉBEC - En ce Vendredi saint, les magasins et les succursales de la SAQ sont ouverts selon leur horaire habituel.



Les bureaux municipaux et gouvernementaux sont fermés aujourd'hui et lundi.



La collecte des ordures est maintenue.



Les commerces au détail de même que les marchés d'alimentation seront fermés dimanche jour de Pâques.



Les SAQ express et classique seront cependant ouvertes.