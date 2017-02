Opération Poinçon: Jean-Nicolas Roy plaide coupable Cogeco Nouvelles

Un individu arrêté lors de l'Opération Poinçon en avril 2016 à Sherbrooke a réglé ses comptes avec la justice aujourd'hui. Jean-Nicolas Roy a plaidé coupable à des accusations de trafic de stéroïdes sur une période de 2 ans, entre 2014 et 2016.



Lors d'une perquisition effectuée à son domicile, les policiers avaient saisi 3800 comprimés et des stéroïdes liquides.



Ces quantités sont toutefois contestées par la défense.



L'analyse de son cellulaire a démontré qu'il s'adonnait au trafic de stéroïdes depuis décembre 2014.



Jean-Nicolas Roy n'a pas d'antécédents judiciaires et son avocat a indiqué qu'il voulait passer à autre chose d'où son plaidoyer de culpabilité .



Les observations sur la peine ont été fixées au 20 mars.