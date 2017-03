Opération OBLIGER: un individu de Sherbrooke recherché Yannick Demers/SQ

Trois individus sont toujours recherchés en lien avec le démantèlement d'une organisation criminelle active de vols de cargaison et de vols de véhicules de luxe, dont un homme de Sherbrooke. Il s'agit de Yannick Demers, 42 ans, considéré comme la tête dirigeante de la cellule de vols et recel de véhicules.



En audio, Martine Asselin de la Sûreté du Québec.



Denis Vallée, 35 ans, de Waterloo et Ralph Leblanc, 53 ans, de Memramcook sont également recherchés.



Rappelons que la somme des vols atteint plus de 5,3 millions de dollars.