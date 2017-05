Opération Nandou: la suite en Cour aujourd'hui

Des accusés arrêtés lors de l'opération Nandou, en mars 2016, reviennent en Cour aujourd'hui pour subir leur enquête préliminaire.

Ils sont environ une trentaine à voir leur nom sur la liste du palais de justice aujourd'hui. Ils font face à une série d'accusations, dont gangstérisme, complot, production et distribution de cannabis.



L'enquête préliminaire devrait durer deux semaines et est frappée d'une ordonnance de non publication.



Le 31 mars 2016, l'Opération Nandou a permis le démantèlement d'un réseau de production et de distribution de cannabis qui opérait dans les régions de Montréal, Québec et Saguenay. La Mauricie était la plaque tournante.



39 personnes avaient été arrêtées.