Opération antidrogue à Sherbrooke: un individu de 25 ans arrêté

Un individu de 25 ans a été arrêté dans le cadre d'une opération menée par le Service de police de Sherbrooke visant à démanteler un réseau de vente de stupéfiants.

Une perquisition a été effectuée mercredi sur la 7e avenue Sud, à la résidence du suspect.



Plus d'un kilo de cannabis, de la résine de cannabis, du GHB et plus d'une centaine de comprimés de métamphétamines ont été saisis.



Les policiers ont aussi mis la main sur 3 000 $ en argent, une voiture, des articles de production de cannabis et un cellulaire.



Le suspect, qui n'aurait pas d'antécédents criminels, devra répondre à des accusations de trafic et possession dans le but de trafic de même que production de cannabis.