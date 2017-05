Nouvelle image de marque pour les taxis de Québec?

QUÉBEC - Vous verrez bientôt circuler dans les rues de Québec, un taxi aux couleurs de la ville sur lequel il est écrit «Bienvenue» en français, en anglais, de même qu'en espagnol.

Ce taxi bleu et blanc est l'initiative d'un chauffeur propriétaire, qui pourrait faire boule de neige.



Avec un capot et une toiture bleu royal, et une signature sur les côtés, ce véhicule est inspiré de la nouvelle image de marque des taxis de Montréal.



Le président de Taxi Coop et du RITQ, Abdallah Homsy, indique qu'il s'agit de l'une des propositions d'uniformisation sur laquelle ils travaillent.

Une autre d'idée avancée est d'installer des banderoles sur les côtés des véhicules. Déjà six voitures taxi équipées de ces banderoles circulent dans les rues de Québec.