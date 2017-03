Nouvel outil pour le traitement du cancer au centre de recherche du CHUS

La population estrienne a maintenant accès à un nouvel outil diagnostique et de traitement du cancer. Il s'agit d'un neurotraceur fabriqué au Centre de recherche du CHUS qui permet de détecter de petites lésions, particulièrement au niveau gastro-intestinal.

Le Dr Éric Turcotte est nucléiste au CHUS explique que le test d'imagerie est capable de les prévenir et de dire en 25 minutes à quel endroit sont les lésions.



Utilisé depuis quelques mois, le nouvel outil a permis de réduire les coûts de moitié par rapport à l'ancien examen.

Quelque 130 patients du reste du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont subi ce test jusqu'à maintenant.

Québec a d'ailleurs annoncé un financement de 150 000 $ afin de permettre l'accès à un plus large bassin de population.