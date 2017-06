Nouvel organisme de gestion pour le Centre récréatif de Rock Forest

Vincent Boutin

Un nouvel organisme de gestion sera en charge d'administrer le Centre récréatif de Rock Forest.Il devenait de plus en plus difficile pour la Corporation de développement économique, social et communautaire de Rock Forest d'assurer la gestion quotidienne du Centre et d'assumer les frais d'entretien nécessaires.Son mandat prendra fin le 31 décembre prochain et un nouvel organisme prendra le relais par la suite.Le président du comité sport et plein air, Vincent Boutin explique que la relation avec le gestionnaire ne sera pas la même puisque la Ville pourra avoir une meilleure lecture de l'état du bâtiment.