Nouveaux tarifs de stationnement en avril pour le CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Reportage de Marie-France Martel

Des nouveaux tarifs de stationnement entreront en vigueur en avril pour toutes les installations du CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

La direction doit autofinancer les stationnements, qui devraient générer des revenus annuels d'environ 8 millions de dollars.



La centaine de stationnements a été divisés en deux zones, la première étant les installations de Sherbrooke, Magog, Granby et Cowansville et la zone 2 étant les établissements en périphérie.



La tarification a été modulée à l'heure et les 30 premières minutes seront gratuites .



Les coûts des permis ont également été ajustés pour tous les employés.



Les augmentations pour les stationnements seront établies en fonction de l'Indice des prix à la consommation. En audio, le reportage de Marie-France Martel