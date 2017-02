Nouveau service pour les proches au Domaine Perce-Neige

Louis Lamontagne

Chargement du lecteur ...

Le Domaine Perce-Neige de Sherbrooke, qui vient en aide aux personnes aux prises avec un problème de dépendance et de toxicomanie, met en place un nouveau service de soutien aux parents et aux proches de la clientèle.Fondée en 1996, le Domaine Perce-Neige est venu en aide à plus de 2 500 personnes souffrant de problèmes de dépendance à ce jour.