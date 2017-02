Nouveau centre communautaire dans l'Est de Sherbrooke:Louisda Brochu appelle au dialogue

Écoutez le reportage :

L'implantation d'un centre communautaire et d'un lieu de culte dans l'Est de Sherbrooke préoccuppe des citoyens.Des travaux sont prévus dans la bâtisse située à l'angle de la 12e avenue Sud et de la rue Conseil.Le président de l'arrondissement de Fleurimont, Louisda Brochu a salué le projet de cette communauté culturelle africaine.Il a toutefois lancé un appel au dialogue relativement à certaines inquiétudes qui lui ont été manifestées à savoir qu'un ghetto pourrait être créé dans le secteur Est. On peut l'écouter dans l'extrait audio.Des services alimentaires et d'aide aux devoirs seront notamment offerts dans le centre communautaire dirigé par l'Église action évangélique.