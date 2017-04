Northern Pass: la MRC de Coaticook appuie Forêt Hereford

La MRC de Coaticook appuie la position de Forêt Hereford dans le cadre du projet d'interconnexion Québec - New Hampshire. Les élus de la MRC considèrent que l'option de tracé souterrain constitue le meilleur compromis pour répondre aux préoccupations soulevées au cours des derniers mois et respecter les obligations légales quant à la servitude de conservation forestière.



L'enfouissement de la ligne coûterait de 60 à 65 millions de plus à Hydro-Québec et c'est pour cette raison que la voie aérienne est toujours privilégiée par la société d'état.



D'ici quelques jours, les résultats de l'analyse qu'a faite Hydro-Québec sur l'enfouissement de la ligne dans la forêt Hereford seront dévoilés.