Nombreuses réactions au départ de Daniel Gélinas

QUÉBEC - La classe politique salue la contribution de Daniel Gélinas.





Régis Labeaume a été très élogieux à l'endroit de monsieur Gélinas. Il a affirmé que celui qui est devenu son ami avec le temps a littéralement sauvé le festival d'été après le scandale de la prostitution juvénile. Le maire de Québec croit que Daniel Gélinas prend une bonne décision après avoir donné 15 ans de sa vie au FEQ.



Pour le ministre responsable de la région de Québec, François Blais , le directeur général du Festival d’été a grandement contribué au dynamisme et à l’essor de la région, que ce soit sur le plan économique, touristique et culturel.



Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications estime que Daniel Gélinas a fait du festival d’été de Québec un rendez-vous culturel incontournable.



Pour la ministre du Tourisme, Julie Boulet, monsieur Gélinas a grandement contribué à faire connaître le Québec, entre autres en donnant un calibre international au Festival d’été.