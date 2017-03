Neuf nouveaux chefs d'accusations déposés contre le fraudeur récidiviste Kevin Goulet Kevin Goulet

A Sherbrooke, 9 nouveaux chefs d'accusations ont été déposées jeudi contre le fraudeur récidiviste Kevin Goulet. Ces accusations sont liées à deux nouvelles victimes de la région de Drummondville.



Kevin Goulet aurait commis une fraude et un vol de 100 $ à l'endroit d'une femme de St-Félix-de-Kingsey.



Il est aussi accusé en lien avec la location frauduleuse d'un chalet à un couple de Drummondville en février dernier.



Kevin Goulet a plaidé non coupable à ces nouvelles accusations et il demeure détenu en attendant la suite des procédures.



L'homme de 25 ans a de nombreux antécédents judiciaires en matière de fraude, vols et vols d'identité.