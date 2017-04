Nature Fibres investit plus de 2,4 M $ à Asbestos

Québec annonce une aide de 1,1 million de dollars à l'entreprise Nature Fibres afin qu'elle puisse démarrer une usine de fabrication de matériaux de construction à partir du chanvre industriel à Asbestos. Cette aide s'inscrit dans le cadre du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.



Les produits et matériaux conçus par l'entreprise consistent en des isolants, des feutres, des panneaux acoustiques et structurels ainsi que des blocs de maçonnerie.



La nouvelle usine permettra aussi de fabriquer des matières de base pour d'autres produits, tels les paillis horticoles, le béton de chanvre et les enduits muraux.



L'entreprise compte investir plus de 2,4 millions de dollars à Asbestos.