Nathalie Des Rosiers s'excuse pour les tweets

La députée libérale d'Ottawa-Vanier s'est excusée des commentaires qui ont été diffusé sur son compte twitter.

Elle a tenu a précisé qu’elle n’a jamais voulu commenter une procédure judiciaire en cours et que les commentaires d’hier soir ne reflétaient pas le principe de la présomption d’innocence.

Les tweets mantionnait qu’elle pensait à la famille et amis d’abdirahman Abdi assassiné par un policier mal encadré et que les meurtres de jeunes noirs l’inquiètent plus que jamais,

De nombreux internautes ont réclamés sa démission à la suite de ce message.

Les tweets ont finalement été supprimés vers 10h ce matin et l’équipe de son bureau confirme que son compte n’a pas été piraté, mais que ce n’est pas la députée elle m’aime qui l’a écrit.