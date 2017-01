Nancy Landry reconnaît avoir tué son fils Nathan Garneau en 2011 à Sherbrooke

Marie-France Martel

Nancy Landry a reconnu aujourd'hui avoir causé la mort de son fils Nathan en février 2011 à Sherbrooke.

Elle a plaidé coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire coupable et a été condamnée à 7 ans et demi de prison.



Lors du drame, Nancy Landry était dans un état dépressif à la suite d'une séparation, elle a donné des médicamments à son fils de 3 ans et l'a étouffé.



Elle a ensuite tenté de s'enlever la vie et s'est infligé des lésions au cerveau, d'où les nombreuses évaluations psychiatriques qu'elle a subies.



Le père de Nathan, Éric Garneau, est soulagé mais il déplore ne pas avoir été considéré comme une victime par le gouvernement. Il s'est retrouvé avec les dettes familiales et celles liées à son divorce contrairement à Nancy Landry.



L'état dépressif dans lequel se trouvait Nancy Landry lors du drame a pu affecter son jugement d'où l'accusation réduite. En audio, le reportage de Marie-France Martel