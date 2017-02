Musulmans, catholiques et anglicans tous solidaires

Mgr Lacroix et Boufeldja Benabdallah/FM93

Le reportage de Jonathan Bernard

QUÉBEC - Plus de 450 personnes, dont plusieurs élus, ont assisté ce mardi soir à une messe organisée en soutien à la communauté musulmane de Québec.

Cette cérémonie, présidée par le cardinal Gérald-Cyprien Lacroix, s'est tenue dans une église à proximité de la mosquée où six musulmans ont perdu la vie dimanche dernier.

L'Église Notre-Dame-de-Foy étaient bondée.



Des catholitiques, des musulmans, et des anglicans se sont recueillis pendant plus d'une heure.

Le moment le plus touchant fut lorsque Boufeldja Benabdallah, co-fondateur du Centre culturel islamique de Québec, a pris la parole.

«On dit dans notre religion, que lorsque l'on aime quelqu'un il faut le lui dire... Alors je vous aime!» a-t-il lancé à tous les gens présents. Ceux-ci l'on chaudement applaudi pendant plusieurs dizaines de secondes.

Visiblement très émotif, M. Benabdallah a également évoqué le souvenir des six victimes, et le vide que créera leur disparition auprès de leurs enfants et leur conjointe. Il a invité les proches des victimes à ne pas conserver de rancoeur.

Il a tenu à remercier tous ceux qui s'y étaient déplacés et les a invité à participer au rassemblement de solidarité qui se tiendra ce samedi 4 février devant la grande mosquée.

Lors de la cérémonie, Mgr Gérald-Cyprien Lacroix a très souvent fait référence à la solidarité, l'amour, et la fraternité. À l'instar du pape qui lui a offert une accolade en apprenant la terrible nouvelle, l'archevêque de Québec a invité les gens présents à faire de même avec leurs voisins.

Quant au pardon, Mgr Lacroix et M. Benhabdallah ont convenu qu'il était encore trop tôt pour amorcer ce processus.