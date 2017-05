Moins de chômeurs, mais aussi moins d'emplois, en Mauricie

La tendance se maintient depuis quelques mois, en matière d'emploi et de chômage en Mauricie. La région compte moins de chômeurs qu'il y a un an, mais elle a aussi perdu beaucoup d'emplois. Pour le mois d'avril, le taux de chômage est de 8%, en baisse de 1,2%.



Il y a 2 100 chômeurs de moins dans la région, mais le nombre de personnes en emploi a chuté de 4 200 depuis un an.



Cette tendance s'est étendue sur la rive sud. Dans le Centre-du-Québec, le taux de chômage a monté de 0,7%, pour atteindre 7,3%. Il y a 900 chômeurs de plus, alors que le nombre d'emplois est resté stable.



À Trois-Rivières, le taux de chômage est au même niveau qu'en avril 2016, à 6,5%.