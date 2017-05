MISE À JOUR (6h00 lundi): Fermetures et route à Gatineau

La situation est hors de l'ordinaire en ce lundi matin en Outaouais en raison des inondations.

TRANSPORTS:

Une première, la circulation pour traverser le pont Alonzo se fera en sens unique vers Hull ce matin.

Par contre, les travaux de rehaussement de l'autoroute 50 près du pont des Draveurs pendant la nuit n'ont pas été concluants, donc la 50 demeure fermée en direction du centre-ville.

Le transport en commun de la STO est gratuit jusqu’à nouvel ordre.

FERMETURES:

Par contre beaucoup de fermeture ce matin pour aider la situation.

Les fonctionnaires fédéraux qui habitent Gatineau sont en congé forcé aujourd'hui. Ceux qui qui habite Ottawa mais dont le bureau est à Gatineau, c'est congé aussi.

Les édifices municipaux : La majorité sont fermés aujourd'hui à Gatineau. (centres de services, bibliothèques, Centre sportif, les centre aquatiques et la Maison du citoyen, à l'exception del a cour municipale).

Les bureaux du gouvernement du Québec à Gatineau sont aussi fermés.

Au CISSSO : tous les non-urgents sont annulés aux hôpitaux de Hull et Gatineau (Chirurgies électives, examens radiologiques, les procédures endoscopiques, etc.) de même que les activités des centres de jour, les rendez-vous en cliniques externes et aux CLSC en milieu urbain. Les employés doivent par contre se rendre au travail.

SCOLAIRE:

Les commissions scolaire des Draveurs et des Portages : Toutes les écoles sont fermées incluant les services de garde.

La commission scolaire au Cœur-des-Vallées : Journée pédagogique et service de garde toujours en fonction

Western Quebec : Toutes les écoles sont fermées

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais : Les écoles sont ouvertes

Université du Québec en Outaouais : Fermeture des deux pavillons

Cégep de l’Outaouais : Fermé pour étudiants et personnel

Les collèges St-Joseph et St-Alexandre et Nouvelles-Frontières sont fermés. L'École Montessori fermée également.

S'il y a d'autres fermetures officelles s.v.p. avisez notre salle de nouvelles : nouvellesoutaouais@fm1047.ca