MISE À JOUR (17h10) : Inondations : 50 millimètres d'eau de plus en vue!

Les citoyens aux prises avec la crue des eaux en Outaouais et dans l'Est ontarien ne sont pas au bout de leur peine, alors qu'on attend quelque 50 millimètres de pluie d'ici vendredi.

À Gatineau une cinquantaine de rues sont inondées et, parmi celles-ci, la rue St-Louis a dû être fermée à la circulation sous le pont des Draveurs, incuant les bretelles d'accès à l'Autroute 50.



Pour sa part, la Ville a poursuivi les évacuations préventives et volontaires. On dénombre maintenant 145 résidents qui ont demandé à être évacués, dont plus de 80 ont été pris en charge par la Croix-Rouge.



Le ministre de la sécurité publique Martin Coiteux a promis de l'aide aux citoyens touchés. Il s'est rendu à Shawinigan, mais l'Outaouais ne serait toujours pas à son agenda.



Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a quant à lui annulé sa présence au Congrès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) qui doit se dérouler jusqu'à la fin de la semaine.

Notons que le traversier liant Masson-Angers et Cumberland cessera ses activités mercredi à 18h, et ce, jusqu'à nouvel ordre.