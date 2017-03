Mireille Apollon quitte la vie politique Facebook

A Gatineau, la conseillère municipale Mireille Apollon ne sollicitera pas un autre mandat. Elle est conseillère du district de l'Orée-du-Parc depuis 2009.



Elle s'était présentée comme indépendante à sa première élection et comme membre du parti Action Gatineau en 2013.



Mireille Apollon occupe le poste de président de la Commission des Arts, de la Culture et du patrimoine en plus d'occuper le poste de mairesse suppléante. Elle est la troisième conseillère du secteur Hull, sur un total de cinq, à confirmer vouloir mettre fin à sa carrière politique après Maxime Tremblay et Denise Laferrière