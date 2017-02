Richard Painchaud

Les discussions se poursuivent entre le promoteur du quartier coopératif des mini-maisons et les ingénieurs de la ville.75 mini-maisons pourraient y être construites et déjà, 70 personnes ont signifié un intérêt particulier.En audio, le promoteur du quartier des petites maisons, Richard Painchaud.Le début de la construction des petites résidences commencera en novembre et la livraison des maisons se fera quelque part en 2018.