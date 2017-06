Meurtre Travis Vautour et Amanda Trottier: les deux derniers accusés plaident coupable

Sonia Vilon et René Samson Von Richter, les deux autres accusés dans le meurtre de Travis Vautour et Amanda Trottier, ont plaidé coupable moyennant une peine réduite aujourd'hui au palais de justice de Gatineau.



Récemment, l'autre accusé, Ronald Brazeau Jr, avait aussi plaidé coupable, tout en acceptant une peine réduite.



Dans le cas de Sonia Vilon, elle reconnait sa culpabilité à deux accusations d'homicide involontaire.



Pour René Samson Von Richter, il a plaidé coupable d'homicide involontaire pour Amanda Trottier et de meurtre sans préméditation pour Travis Vautour.



La couronne et la défense se sont entendus sur les sentences des accusés.



Sonia Vilon écope de douze ans derrière les barreaux et Samson-Von Richter une peine à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans.



Une histoire de drogue est à l'origine de ces deux meurtres survenus en janvier 2014.