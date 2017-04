Meurtre du juge Alban Garon: Ian Bush en voulait au système d'imposition du Canada

La haine de Ian Bush pour le système d'imposition canadien est une fois de plus ressortie hier à son procès pour le triple meurtre du juge Alban Garon, de sa conjointe Raymonde et d'une amie du couple.

Au fil des années, il avait accumulé plus de 20 000$ de dette envers le gouvernement fédéral.



Son fils et son ex-conjointe ont témoigné à l'effet que Bush opérait une compagnie qui comprenait de faux noms d'employés.



C'est d'ailleurs pour cette raison que le juge Alban Garon représentait une cible pour Ian Bush puisqu'il a occupé la chaise de juge en chef de la Cour fédéral des impôts.