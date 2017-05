MERCI gatinois !

Le conseil municipal a remercié tous les gatinois hier en levée de séance pour leur aide au coeur des inondations au cours des dernières semaines.

Le maire a dit que sa Ville se classe au premier rang en matière d’entraide et de détermination. Il a souligné aussi le travail des fonctionnaires municipaux dans cette épreuve.

Même les plus critiques, comme la conseillère Sylvie Goneau qui a remercié ses collègues pour le travail colossal sur le terrain ainsi que Marc Carrière qui a mentionné que c’est dans ces moments qu’on reconnait les hommes et les femmes au grand cœur et qui ont le sens du devoir.

Le maire a ajouté qu’il faut maintenant rebâtir tous ensemble.

Un bilan de cette crue des eaux et des décisions prises pendant le crise, sera fait plus tard.