Menaces envers le maire Sévigny:peines assez éloignées suggérées pour Réjean Hurdle

Reportage de Marie-France Martel

Les observations sur la peine ont eu lieu jeudi dans le dossier de Réjean Hurdle qui a proféré des menaces à l'endroit du maire Bernard Sévigny.La procureure de la Couronne, Me Isabelle Dorion, suggère une peine de 12 à 15 mois de prison, affirmant que le risque de récidive est présent.Selon elle, il faut mettre un frein à de tels comportements haineux par une peine dissuasive. Elle demande à ce que Réjean Hurdle ne puisse pas entrer en contact avec le maire Bernard Sévigny, ni se rendre à l'Hôtel de ville ou dans les lieux de culte musulmans.Pour sa part, l'avocate de Réjean Hurdle, Me Mélissa Gibert, suggère une peine de 6 mois moins les 3 mois de détention préventive.Elle explique le comportement de son client par la consommation d'alcool et précise qu'il prend un médication pour diminuer son impulsivité.Le juge Conrad Chapdelaine rendra sa décision le 13 avril prochain. En audio, le reportage de Marie-France Martel