MédicoBOX est lancé à Trois-Rivières Le député Aubin pendant qu'il passait les tests/Photo: Cogeco nouvelles

Un nouvel outil est maintenant disponible pour les gens désirant profiter de la nouvelle année pour se mettre en forme et garder la santé. L'entreprise MédicoBOX a lancé son passeport santé à Trois-Rivières, cet avant-midi. MédicoBOX est une plateforme virtuelle permettant aux usagers de regrouper, de consulter et de mieux comprendre leurs résultats d'examens. Une panoplie de spécialistes pourront aussi aider les usagers.



Le député fédéral de Trois-Rivières, Robert Aubin, a entrepris les démarches, lors de la conférence de presse. Pour lui, cet outil est un plus pour tenir les résolutions de début d'année.