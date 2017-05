Vincent Boutin

La forte croissance du club de gymnastique Sher-Gym lui cause des maux de tête.L'endroit est donc devenu désuet; le plancher n'est pas à niveau et le plafond est trop bas.La Ville de Sherbrooke démontre une certaine ouverture à la rénovation, tout dépend des coûts.En audio, le conseiller et président du comité sport plein air, Vincent Boutin.Des rencontres ont lieu entre les deux groupes.