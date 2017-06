Marché du Vieux-Port : la Ville agit dans l'illégalité selon Me Marchand

Me François Marchand suivi de Régis Labeaume

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - L'ex-candidat à la chefferie de Démocratie Québec, l'avocat François Marchand, lance un pavé dans la mare dans le dossier du déménagement du Marché du Vieux-Port sur le site d'ExpoCité.

Il s'adresse aux tribunaux pour que le marché reste où il est présentement.



Me Marchand, dont les bureaux sont à proximité du marché, réclame un jugement déclaratoire en se basant notamment sur deux décrets du gouvernement fédéral qui cèdent le terrain du marché à la Ville de Québec à condition qu'il conserve sa vocation.



Il est d'avis que l'administration Labeaume subventionne à hauteur de 20M$ ce qui ressemblera davantage à un centre commercial qu'à un marché, et contreviendrait ainsi à la Loi sur l'interdiction de subventions municipales.

Labeaume ne voit pas de préjudice...

Le maire de Québec semble peu impressionné par la démarche entreprise par Me Marchand pour préserver le Marché du Vieux-Port.



Sans même connaître les arguments avancés par celui qui a été défait lors de la course à la chefferie de Démocratie Québec, Régis Labeaume s'est prononcé, et se questionne sur la présence de préjudice.