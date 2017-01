Marcel Aubut est le nouveau lobbyiste d'Arrimage du Saint-Laurent Wikipédia

QUÉBEC - L'avocat et homme d'affaire Marcel Aubut a été embauché à titre de lobbyiste pour la compagnie Arrimage du Saint-Laurent, dans le but de dénouer le litige qui les oppose au ministère des Transports du Québec. Le MTQ refuse, depuis maintenant quatre ans, de verser une subvention d'environ quatre millions de dollars consentie à Arrimage du Saint-Laurent, en raison de l'épisode de poussière rouge de 2012.





Le MTQ devait octroyer deux subventions pour des projets de modernisation des équipements, mais les a suspendues indiquant que "dans l'entente, le promoteur Arrimage s'engage à respecter les lois, règlements et normes en vigueur."





Au registre des lobbyistes, on peut lire que le travail de M. Aubut consistera à "faire lever cette suspension des versements d'une subvention dûment attribuée et confirmée".