Manque d'assiduité dans les prisons du Québec

QUÉBEC - Parmi les agents correctionnels fédéraux, ce sont ceux du Québec qui prennent le plus de congés de maladie, avec une moyenne par agent de quatres semaines et demi de congé par année. Ce sont aussi les agents fédéraux qui travaillent dans les prisons du Québec, qui font le plus d'heures supplémentaires.





En entrevue au Journal de Québec, l'ex-directeur de la prison de Donnacona, Pierre Laplante, explique qu'il y a "un grave problème d'assiduité dans les prisons".





Selon lui, la prise de congés de maladie coûte cher aux contribuables puisqu'elle force les directeurs d'établissements à payer des heures supplémentaires à d'autres employés à défaut de pouvoir engager.





Aussi selon M. Laplante, il est anormal que la prise de congés de maladie augmente au coeur de l'été, pendant le temps des fêtes et lors de la période de la chasse.





Au Québec, c'est le pénitencier de Donnacona qui génère le plus grand nombre d'heures de maladie payées.