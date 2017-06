Maïté Viens: les recherches ont repris

QUÉBEC - Le travail a repris sur les lieux de la disparition de Maïté Viens, cette jeune femme décédée en tombant de la Chute Jean-Larose le 21 mai dernier. Les agents de la Sûreté du Québec s'affairent maintenant à fouiller le bassin de la première chute et y ont rapatrié de nouveaux équipements.





On tente de repérer une masse avec des perches de 20 pieds, de faire bouger les sédiments pour en faire ressortir un indice ou une odeur qu'un maître chien pourrait détecter, et des équipements plus lourds comme une grue et des pompes sont aussi utilisés.





Les agents ainsi que les proches de Maïté Viens et les bénévoles sur place sont épuisés, mais continuent les recherches avec l'espoir de retrouver son corps.