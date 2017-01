Liste des ministres du nouveau cabinet Trudeau

OTTAWA ? Le premier ministre Justin Trudeau a apporté des changements à son cabinet, mardi. Voici la nouvelle liste des ministres du gouvernement Trudeau:

— Justin Trudeau: premier ministre et ministre des Affaires intergouvernementales et de la Jeunesse



— Ralph Goodale: ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile



— Carolyn Bennett: ministre des Affaires autochtones et du Nord



— Scott Brison: président du Conseil du trésor



— Dominic LeBlanc: ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne



— Navdeep Bains: ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique



— Bill Morneau: ministre des Finances



— Jody Wilson-Raybould: ministre de la Justice et procureure générale du Canada



— Judy Foote: ministre des Services publics et de l'Approvisionnement



— Chrystia Freeland: ministre des Affaires étrangères



— Jane Philpott: ministre de la Santé



— Jean-Yves Duclos: ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social



— Marc Garneau: ministre des Transports



— Marie-Claude Bibeau: ministre du Développement international et de la Francophonie



— Jim Carr: ministre des Ressources naturelles



— Mélanie Joly: ministre du Patrimoine canadien



— Diane Lebouthillier: ministre du Revenu national



— Kent Hehr: ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale



— Catherine McKenna: ministre de l'Environnement et du Changement climatique



— Harjit Sajjan: ministre de la Défense nationale



— Amarjeet Sohi: ministre de l'Infrastructure et des Collectivités



— Maryam Monsef: ministre de la Condition féminine



— Carla Qualtrough: ministre des Sports et des Personnes handicapées



— Kirsty Duncan: ministre des Sciences



— Patricia Hajdu: ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'oeuvre et du Travail



— Bradish Chagger: leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme



— François-Philippe Champagne: ministre du Commerce international



— Karina Gould: ministre des Institutions démocratiques



— Ahmed Hussein: ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté