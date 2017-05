Ligne d'interconnexion Québec-New Hampshire: Hydro-Québec maintient le tracé aérien

Line St-Laurent

Chargement du lecteur ...

Hydro-Québec soutient que le tracé aérien pour la ligne d'interconnexion Québec-New Hampshire demeure le meilleur compromis.Ce dernier coûterait 60 millions de dollars de plus et il y a des contraintes concernant la présence de roc au sol.La porte-parole d'Hydro-Québec, Line St-Laurent, précise dans l'extrait audio que le tracé souterrain aurait aussi des conséquences sur l'environnement, notamment concernant les milieux humides.Hydro-Québec dit avoir rencontré près de 300 propriétaires et citoyens concernés par le projet depuis l'automne dernier en plus des organismes.On s'attend à avoir les autorisations nécessaires au cours des prochains mois.