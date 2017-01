Leurre informatique d'adolescents: deux ans de prison pour le Sherbrookois Jonathan Lacasse

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Un Sherbrookois de 19 ans, Jonathan Lacasse, devra purger deux ans de prison pour des crimes de leurre informatique commis sur des adolescents.

Il a plaidé coupable mercredi aux délits commis auprès de trois jeunes de 13 ans entre janvier 2015 et février 2016. Ses victimes résident à Sherbrooke, Lévis et Saguenay.



Jonathan Lacasse souffre de paraphilie, une maladie mentale liée à une déviance sexuelle.



Il demandait à ses victimes de prendre des photos de leurs jambes et de leurs bras et il était question de pilosité à travers les échanges.



La procureur de la Couronne, Me Joanny St-Pierre, indique que l'accusé fera l'objet d'un suivi et il sera invité à suivre des thérapies pour sa déviance sexuelle.



Jonathan Lacasse a purgé trois mois de détention préventive après avoir harcelé une de ses victimes en octobre dernier. En audio, le reportage de Marie-France Martel