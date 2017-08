Les vacances se terminent sur une mauvaise note pour une Sherbrookoise

Valérie Robitaille

Une Sherbrookoise déplore la façon d'agir de l'agence de voyage en ligne Expedia.ca.Lors du retour le 29 juillet, son vol a eu du retard ce qui fait qu'elle est arrivée à l'hôtel à 3 h du matin.Madame Robitaille a eu la surprise de constater que la chambre qu'elle avait réservée avait été louée à quelqu'un d'autre puisqu'elle est arrivée après minuit.Elle déplore avoir payé pour un service qu'elle n'a pas eu.Valérie Robitaille et son conjoint ont dû prendre un taxi parce qu'ils n'ont pas eu droit non plus au service de navette de l'hôtel Pierson.Ils ont décidé de revenir à Sherbrooke directement.