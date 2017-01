Les usagers du métro de Londres doivent composer avec une grève de 24 heures

LONDRES ? Des millions de personnes ont pédalé, marché ou fait la file lundi, quand une grève des employés du métro de Londres a paralysé la majeure partie du réseau sous-terrain.

Des dizaines de stations et la plupart des lignes de métro ont été fermées pendant l'heure de pointe du matin, lundi. Les Londoniens ont donc dû se résoudre à prendre leur vélo, à marcher, ou à essayer de monter à bord d'autobus bondés.



La grève a aussi paralysé les liaisons du métro vers les terminaux 4 et 5 de l'aéroport de Heathrow, ainsi que des liens avec les grandes gares de la métropole.



La grève a débuté dimanche soir et le service ne devrait pas revenir à la normale avant mardi matin.



Les syndicats du transport protestent contre les suppressions d'emplois et les fermetures de guichets, citant des questions de sécurité.



Le maire de Londres, Sadiq Khan, a admis que certains enjeux doivent être discutés, mais il a estimé que la grève est ?totalement inutile?.



Le métro de Londres accueille plus de quatre millions de passagers chaque jour.