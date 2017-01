Le reportage de Julie Grenon

18 mois après la réorganisation engendrée par le projet de loi 10 en santé, la santé mentale des travailleurs en santé est à son plus bas. C'est le constat fait par l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, après un sondage mené auprès de ses membres. Julie Grenon.