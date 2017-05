Les sinistrés présents en grand nombre à la séance d'information

Les sinistrés des inondations ont fait salle comble hier soir à la séance d'information sur l'aide financière qu'ils pourront recevoir pour remettre leur maison en état.

Le maximum qu'ils pourront recevoir est 159 000$ peu importe la valeur de la maison et ce même si elle est déclarée perte totale.

Le remboursement atteindra 80% pour les dommages aux planchers, à la fondation, l'isolation et la plomberie.

Ensuite Québec paiera jusqu'à concurrence de 500$ pour la perte de nourriture, remboursera les appareils ménagers et pour certains meubles. Dans bien des cas les citoyens devront assumer une franchise.

Des frais de subsistance de 20$ par personne à partir de la quatrième journée d'évacuation seront payés de même les matériaux achetés pour protéger les maisons, jusqu'à 3000$.

Or, ce sont des données générales, mais les sinistrés pourront rencontrer des agents du gouvernement individuellement aujourd'hui et demain entre 9h et 21h au centre sportif pour remplir la paperasse d'aide financière.

En raison de la très grande demande, il pourrait y avoir d'autres rencontres d'information.