QUÉBEC - La liste d'endroits où les camions de cuisine de rue sont autorisés à Québec fait partie des modifications revendiquées par les restaurateurs.

On pense à réduire le nombre de sites pour s’assurer de la présence d’un camion sur les lieux identifiés.

Des sites les plus profitables on retrouve la base de plein-air de Sainte-Foy, le site historique du Domaine de Maizerets et le parc de la Place Jacques-Cartier

Aussi, on réfléchit à la possibilité de créer une application mobile qui permettrait aux citoyens de situer les camions en temps réel.