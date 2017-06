Les proches de Louis Rochette n'ont perçu aucun signe avant-coureur Louis Rochette/Lavery Avocats

QUÉBEC - La mort prématurée de l'avocat Louis Rochette, qui s'est enlevé la vie par arme à feu dans le stationnement de la centrale de police du parc Victoria, sème la consternation dans le milieu juridique. Son associé Me Daniel Bouchard a assuré au Journal de Québec n'avoir jamais perçu de signe avant-coureur, malgré ce qu'on entend habituellement dans ce genre de cas où des gens vivent de la détresse psychologique.



Ses proches ont rappelé que Me Rochette était un "monument", un "excellent avocat", et un "père et époux aimant".